"Береги себя": Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе и показала детей

Российская певица Альбина Джанабаева решила публично поздравить своего мужа Валерия Меладзе с праздником. Отметим, певец так и не высказал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.
На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала видео, в котором собрала яркие кадры из жизни Меладзе и добавила его песню "Береги себя, мой ангел".
"Береги себя, мой ангел! С днем рождения", — написала Джанабаева.
На фото артист показался с детьми, которые у него родились в браке с Альбиной. Певец выглядит довольным и счастливым на кадрах.
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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Напомним, в начале 2023 года Валерий Меладзе попал в переплет из-за корпоратива в Дубае, на котором он на камеру сказал :"Героям слава!" Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала.
Также она стала фигуранткой очередного интервью Ирины, бывшей жены Валерия. Та накинулась на экс-ВиаГру из-за его измен Меладзе, и обвинила певицу в корысти.
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