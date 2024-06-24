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"Береги себя": Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе и показала детей

Элина Чигис
24 июня 2024, 15:39
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Альбина Джанабаева обратилась к Валерию Меладзе , на фоне слухов о разводе пары, в честь его дня рождения.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева трогательно поздравила Валерия Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Российская певица Альбина Джанабаева решила публично поздравить своего мужа Валерия Меладзе с праздником. Отметим, певец так и не высказал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала видео, в котором собрала яркие кадры из жизни Меладзе и добавила его песню "Береги себя, мой ангел".

видео дня

"Береги себя, мой ангел! С днем рождения", — написала Джанабаева.

На фото артист показался с детьми, которые у него родились в браке с Альбиной. Певец выглядит довольным и счастливым на кадрах.

Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Напомним, в начале 2023 года Валерий Меладзе попал в переплет из-за корпоратива в Дубае, на котором он на камеру сказал :"Героям слава!" Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала.

Также она стала фигуранткой очередного интервью Ирины, бывшей жены Валерия. Та накинулась на экс-ВиаГру из-за его измен Меладзе, и обвинила певицу в корысти.

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