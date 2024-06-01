Сегодня, 1 июня в террористической России хоронят российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая умела 30 мая из-за продолжительной тяжелой болезни.
С актрисой прощались в одном из монастыре Москвы и похоронят сегодня на Троекуровском кладбище. Попрощаться с актрисой собралось большое количество людей, а также селебрити из России, члены ее семьи.
В частности, семья тщательно оберегала то, как стала выглядеть актриса. Было запрещено фотографировать во время прощания с артисткой. На церемонии прощания, журналистам удалось снять семью Заворотнюк, которая стояла возле белого гроба с артисткой. В частности, они заметили Петра Чернышева, дочь Анну с мужем, а также ее сына Майкла с девушкой.
"Гроб с Анастасией Заворотнюк открыт. Ходили слухи, что семья может не открывать гроб из-за того, что болезнь изменила до неузнаваемости актрису. Мол, в начале она сильно располнела, а к концу жизни усохла", - пишет пропагандистский телеграмм-канал Не Малахов.
Дочь Заворотнюк была вместе с мужем
К слову, проститься со звездой пришли путинисты Григорий Лепс, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Игорь Угольников и Роман Костомаров.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Также на прощании была замечена Лолита, и правая рука террориста Путина - Дмитрий Песков.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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