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Белый открытый гроб, муж и дети: как прощались с Анастасией Заворотнюк

Алена Кюпели
1 июня 2024, 14:26
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На похороны Анастасии Заворотнюк пришло множество людей.
Муж Заворотнюк находился с актрисой до последнего
Муж Заворотнюк находился с актрисой до последнего / Коллаж Главред, фото скриншот

Сегодня, 1 июня в террористической России хоронят российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая умела 30 мая из-за продолжительной тяжелой болезни.

С актрисой прощались в одном из монастыре Москвы и похоронят сегодня на Троекуровском кладбище. Попрощаться с актрисой собралось большое количество людей, а также селебрити из России, члены ее семьи.

В частности, семья тщательно оберегала то, как стала выглядеть актриса. Было запрещено фотографировать во время прощания с артисткой. На церемонии прощания, журналистам удалось снять семью Заворотнюк, которая стояла возле белого гроба с артисткой. В частности, они заметили Петра Чернышева, дочь Анну с мужем, а также ее сына Майкла с девушкой.

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"Гроб с Анастасией Заворотнюк открыт. Ходили слухи, что семья может не открывать гроб из-за того, что болезнь изменила до неузнаваемости актрису. Мол, в начале она сильно располнела, а к концу жизни усохла", - пишет пропагандистский телеграмм-канал Не Малахов.

Дочь Заворотнюк была вместе с мужем

Дети Анастасии Заворотнюк
Дети Анастасии Заворотнюк / Скриншот телеграмм канал SHOT

К слову, проститься со звездой пришли путинисты Григорий Лепс, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Игорь Угольников и Роман Костомаров.

Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Также на прощании была замечена Лолита, и правая рука террориста Путина - Дмитрий Песков.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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