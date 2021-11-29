Басков накрасил ногти и сделал новое тату, в Сети ажиотаж: "Коля, не гневи народ"

Николай Басков предстал в новом образе, чем шокировал фанатов / instagram.com/nikolaibaskov/

Российский певец Николай Басков удивил поклонников переменами во внешности. Артист накрасил себе ногти и сделал татуировку.

Почти всегда поклонники видели его в классических и ярких костюмах с "идеальной" прической и аристократической манерой. Но сейчас артист предстал в новом образе, чем шокировал фанатов.

На свое страничке в Instagram он опубликовал снимок, на котором видно, что он сделал тату на шее в виде кубка и даже покрасил ногти в черный цвет

Николай Басков сделал татуировку / instagram.com/nikolaibaskov/

"Всем лёгкой недели и не бойтесь экспериментов", - подписал фото Басков.

Поклонники были возмущены таким преображением певца.

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"Так, так. Что будет дальше? Полу платье полу смокинг?", "Такой высоты певец...и...для чего все это? Непорядок", "С Даней повелся, и уже всего нахватался и ногти и тату... Будь самим собой. Коля, не гневи народ, который тебя любит", "Блин, ну 45 лет, ногти накрасили, Для чего? Зачем петушиться?", "Николай, к чему такие метаморфозы", "Эксперементы должны быть, хорошо обдуманными) Ну и по возрасту", "Нафиг портить то, что дала природа? И штамповать себя под временную моду? Маникюр....не мужское это дело", - писали в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что российские артисты с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Анитой Цой и остальными спели пропагандистскую песню в поддержку Александра Лукашенко.