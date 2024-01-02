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Группа байкеров напала на звезду "Беверли Хиллз"

Алена Кюпели
2 января 2024, 12:16
На видео видно, какая образовалась серьезная драка между звездой и байкерами.
Звезда
Звезда "Беверли Хиллз" попал в скандал / Коллаж Главред, фото Instagram/ianziering, скриншот TMZ

Звезда легендарного американского сериала "Беверли Хиллз" Ян Зиринг в воскресенье попал в уличную драку с бандой байкеров Лос-Анджелеса.

На видео, по информации The Page Six, несколько гонщиков на мини-мотоциклах столпились вокруг автомобиля Зиринга на Голливудском бульваре.

Зиринг быстро набросился на одного из байкеров, чей мотоцикл стоял прямо перед машиной актера.

видео дня

Неясно, что побудило его нанести удар и столкнулся ли один из мотоциклов с автомобилем Зиринга.

Издание сообщает, что автомобиль Зиринга мог столкнуться с байкерами до того, как ссора переросла в серьезный конфликт.

После удара неопознанного байкера Зиринг, похоже, сбил человека в шлеме с ног.

На видео - драка актера с байкерами:

Затем другие байкеры начали окружать актера и четыре человека начали наносить ему удары.

Напомним, ранее голливудская актриса Шеннон Доэрти рассказала, что покинула известное телешоу "Все женщины - ведьмы" из-за интриг партнерши - Алиссы Милано.

Ранее также актер "Беверли Хиллз" Брайан Остин Грин рассказал о том, как актриса преодолевает трудности, связанные с онкологией.

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