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Автор песен Лободы судится с российским пропагандистским каналом

25 октября 2022, 14:04

Автор даже лечится от депрессии, так как не увидел своей фамилии в титрах к трем передачам.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Олег Влади, поэт и композитор, автор песен Светланы Лободы подал в суд на росиийский пропагандистский "Первый канал" и потребовал с него 1,5 миллиона рублей (около 24 тысяч долларов).

Как сообщил портал Mash, автор, который написал для Светланы Лободы хит "К черту любовь", не увидел упоминания своего имени и фамилии в титрах передач, в которых транслировалась эта композиция. В частности, трек звучал в эфирах российских программ, среди которых : "Золотой граммофон", "Пусть говорят" и "Сегодня вечером".

Сообщается, что автор отправил телеканалу письменную претензию, однако канал никак не отреагировал на нее.

Тогда Влади подал на пропагандистов в суд с требованием вырезать записи эфиров, где звучит его авторский трек, а также заплатить ему полтора миллиона рублей.

Как заявила представительницы Влади Валерия Рытвина, такая сумма обусловлена моральными страданиями поэта и борьбой с депрессией, с которыми он столкнулся после того, как не увидел своей фамилии в титрах нескольких передач.

Напомним, ранее певица отреагировала на массированный ракетный обстрел украинских городов со стороны России.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с киевского метрополитена, где прятались люди во время обстрела и пели.

"Армия Рф терпит позорное поражение на нашей земле! За это убивает мирных людей, тех, кого пришли "освобождать"! Украина - великая нация! Нас не запугать! И с каждым ударом мы становимся ещё сильнее, ещё сплочённее! Слава Украине!", - подписала видео певица.

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Светлана Лобода
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