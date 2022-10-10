Армия РФ терпит позорное поражение: Лобода показала доказательство

Лобода показала доказательство несокрушимости украинцев / скриншот

Певица Светлана Лобода отреагировала на массированный ракетный обстрел украинских городов со стороны России.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с киевского метрополитена, где прятались люди во время обстрела и пели.

"Армия Рф терпит позорное поражение на нашей земле! За это убивает мирных людей, тех, кого пришли "освобождать"! Украина - великая нация! Нас не запугать! И с каждым ударом мы становимся ещё сильнее, ещё сплочённее! Слава Украине!", - подписала видео певица.

Украинцы поют в метро / скриншот

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины. Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее Светлана Лобода, которая с начала войны стала на сторону Украины и выехала из России, где жила и работала в последнее время, дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором признала свои ошибки перед Украиной.

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