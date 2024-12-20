"Авто подскочило, стекло, пепел": дочь Ющенко попала под ракетный удар по Киеву

Виталина Ющенко пытается прийти в себя после пережитого от ракетной атаки 20 декабря.

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Виталина Ющенко попала под ракетный обстрел Киева 20 декабря / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Что произошло с Виталиной Ющенко:

Дочь Виктора Ющенко оказалась под атакой страны-агрессора на Киев 20 декабря 2024

Она рассказала о последствиях удара

Утром 20 декабря столица Украины содрогнулась от мощных взрывов - страна-оккупант атаковала Киев ракетами. Обломки ракет упали в нескольких районах города, есть жертва и пострадавшие, повреждены дома, офисные здания, автомобили, на месте падения обломков бушуют пожары.

Очевидцем очередного акта терроризма со стороны страны-агрессора по отношению к Украине и украинцем стала Виталина Ющенко - старшая дочь третьего президента Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она показала, как дорога прямо перед ее автомобилем вспыхнула из-за ракетной атаки.

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Как рассказывает Ющенко, она как раз завезла детей на вокзал, когда рядом с ней прогремел первый взрыв. Ее автомобиль подбросило, взвыли сирены. К счастью, физическое состояние Виталины в норме, однако моральное требует восстановления.

"Утром отвозила детей на вокзал, только отъехала и попала под вражескую атаку. Слава Богу, детей со мной уже не было. Раздались взрывы - один из них совсем рядом, машина подскочила, гул сирен от автомобилей, пепел, стекло, обломки зданий. Я не знаю, это был такой взрыв от обломка или это прилет. Прихожу в себя..." - пишет Виталина Ющенко.

Ракетный удар по Киеву 20 декабря - последние новости:

Как сообщал Главред, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

Утром в пятницу в Киеве снова объявили воздушную тревогу. РФ подняла в небо самолеты МиГ-31К. Все подробности атаки на столицу читайте в материале: Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробности.

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Кто такая Виталина Ющенко Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы. У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

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