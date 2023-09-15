Астафьева показала живот и рассказала об идеальных отношениях

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Даша Астафьева / Instagran da_astafieva, скрин

Известная украинская поп-певица, бывшая солистка герлз-бенда "NikitA" и волонтер Даша Астафьева показала необычное фото на своей странице в İnstagram.

В частности, звезда выложила новое изображение на своей странице в İnstagram. На фото Астафьева позирует в вязаном ажурном костюме при этом она держится за свой голый живот.

Под постом Даша Астафьева решила поррасуждать об отношениях. В частности, она пишет: "Идеальные отношения, это когда ты ни разу не слышала: "что он делает рядом с тобой. Согласны?" - уточняет звезда.

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В комментариях "традиционно" заподозрии в беременности, ведь она поставила руки на живот. Другие же, засыпали Дашу комплиментами и в очередной раз похвалили красоту селебрити.

Ранее Даша Астафьева сообщила, что вряд ли поп-певице Светлане Лободе удастся вернуть себе расположение украинцев ‒ после ее многолетней успешной карьере в стране-агрессоре РФ.

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