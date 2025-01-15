Ассия Ахат появилась в сети и засветила шикарное тело

Скрипачка удивила новыми фото и обрадовала своих фоловеров в инстаграм.

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Ассия Ахат опубликовала свежие фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ahhattassia

Вы узнаете:

Как выглядит Асия Ахат

Как она подписала свежие фото

Украинская известная скрипачка и певица Ассия Ахат, которая живет в США, поделилась новыми фото, которые удивили ее поклонников.

На своей странице в Instagram, она опубликовала ряд фотографий, где позирует в очень коротком топе, который демонстрирует ее подтянутую фигуру и загорелый плоский живот.

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"Особые моменты каждый день", - написала она.

Ассия Ахат и ее новые фото / Фото Instagram/ahhattassia

Ассия Ахат и ее новые фото / Фото Instagram/ahhattassia

Стоит ли говорить, что образ музыкальной дивы оценили и ее поклонники в социальных сетях. Они написали ей множество восхищенных комментариев.

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Напомним, ранее Ахат показала серию свежих снимков, которые моментально привлекли внимание поклонников. В кадре скрипачка позирует в черном пиджаке оверсайз, который она кокетливо распахнула. Под верхней одеждой оказался облегающий кэтсьют. Он прибавил образу Ассии графичности, и подчеркнул ее бюст, плоский живот, тонкую талию и мягкий изгиб бедер.

Отметим, ранее украинская скрипачка и певица Ассия Ахат заинтриговала фанатов новостью о пополнении в семье. На своей странице в Instagram Ахат показала очаровательного малыша. Им оказался щенок породы мальтипу. "В нашей семье пополнение! Говорят, щенок - это как ребенок. Что ж, могу подтвердить, что это правда! Попрощайтесь с непрерывными марафонами Netflix и поприветствуйте круглосуточный мониторинг щенков", - делится своим счастьем скрипачка.

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Кто такая Ассия Ахат Ассия Ахат - украинская певица, скрипачка, музыкант. Заслуженный артист Украины. Дискография Ассии Ахат состоит из сольных концертных выступлений во многих странах мира, восьми альбомов и около тридцати отдельных видео. Сингл Ассии Ахат "If Only Tonight" стал её первым хитом, принёсшим ей всемирную известность.

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