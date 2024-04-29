Арсен Мирзоян признался, как общается с бывшей женой

Украинские певцы Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко состоят в официальном браке уже 7 лет, хотя их роман начался раньше - когда артист был женат на другой женщине. В первом браке у него появилось два сына. Сейчас им 20 и 14 лет.
В отличие от Матвиенко, которая с отцом своей старшей дочери оборвала связь, Мирзоян общается с первой женой. Об этом он рассказал в интервью для Люкс ФМ.
Впрочем, певец не может назвать их отношения очень близкими. Общение, если и происходит, то по существу - женщина все еще обижена на него из-за его ухода к другой.
"Мы так – общаемся сообщениями на очень конкретные вещи. Без лирики, без воды. Да, без всего этого", - говорит Арсен Мирзоян.
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений
Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.
Арсен Мирзоян - последние новости:
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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