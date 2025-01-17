Антонина Хижняк рассказала о разводе с мужем - детали

Антонина Хижняк рассказала, как прошел ее развод с бывшим мужем.

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Антонина Хижняк о разводе с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Антонина Хижняк

Кратко:

Антонина прокомментировала свою личную жизнь

Актриса назвала причину распада ее брака

Украинская известная актриса Антонина Хижняк поделилась, что брак с первым мужем Андреем был неудачным.

В интервью для Славы Демина актриса поделилась, что старалась быть идеальной женой, но не была собой.

"В первом браке я играла в "хорошую девочку". Идеальная хозяйка, идеальная жена, та, что понимает, не выносит мозг, все позволяет. Мне казалось, что я была не собой. Мне казалось, что я должна была быть идеальной, чтобы меня ценили, любили, понимали, что вот я такая хорошая. Но ведь все равно от себя ты не уйдешь", — отметила Антонина.

Также после развода Хижняк строила отношения с актером Алексеем Боднаром, но в 2023 году они расстались.

"Не растворялась. Даже тогда, когда можно было, я не делала этого. Я вспоминаю кучу моментов, где я была и мягкая, и нежная. Мне, кажется, причина не в этом. Мне кажется, мы сыграли друг для друга роль. Мы до сих пор общаемся, я вижу, как он изменился. Нам нужно было это пройти, чтобы это стало толчком для перемен друг в друге", - поделилась Хижняк.

Смотрите интервью Антонины Хижняк:

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Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

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Кто такая Антонина Хижняк? Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.

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