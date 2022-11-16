Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречал

Антон Вельбой рассказал о смерти прабабушки Варвары / instagram.com/a.wellboy

Украинский певец Антон Вельбой (Wellboy) поделился трагической для его семьи новостью - он потерял человека, который был ему очень близок.

На своей странице в Instgram артист опубликовал несколько фото и видео со своей прабабушкой Варварой - оказалась женщина, которой было уже за 90 лет, скончалась сегодня.

"Бабушки Вари сегодня не стало. Лучшей женщины я не встречал", - пишет шокированный от потери Антон.

Певец происходит из семьи музыкантов, и бабушка очень гордилась успехами внука. Кроме того она являлась одной из самых преданных фанаток Вельбоя.

Артист принимает соболезнования по поводу своей утраты - поклонники отмечают, что теперь ей на небесах по крайней мере спокойней без вражеских ракет и воздушных тревог.

Варвара - прабабушка Антона Вельбоя / instagram.com/a.wellboy

Напомним, ранее сообщалось о том, что умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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