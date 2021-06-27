Анна Тринчер впервые откровенно рассказала о своей личной жизни и парне

Анна Тринчер / Instagram

Анна Тринчер недавно выпустила клип Поцелуй (Kiss), в котором собирается на свидание с Позитивом. Они снимали постановочный поцелуй с певцом, который в клипе показали за полотном. Однако, сама новость о таком трюке произвела фурор в Сети.

В Турции на отдыхе Анна Тринчер встретилась с Катей Осадчей, и рассказала ведущей о том, влюблена она сейчас, или нет, и каких отношений ищет.

Катя отметила, что Тринчер не раз подчеркивала, что парня у нее нет. Она поинтересовалась, не исправила ли это девушка в Бодруме.

"Курортного романа нет. Я пришла к тому, что мне не хочется легких романов - мне хочется серьезных отношений. С человеком, который будет меня полностью поддерживать и понимать, и с которым мы будем на одном дыхании. Я влюблена, да", - говорит певица.

До этого она дала повод для слухов в Сети из-за жарких поцелуев с блогером Волошиным, с которым в отношениях около месяца.

Напомним, что полный выпуск шоу Светская жизнь с Катей Осадчей за 26 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.