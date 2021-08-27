Анна Тринчер разделась и свела с ума идеальной фигурой без фотошопа

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Участница Голоса и Голос. Дети, представительница Украины на детском Евровидении Анна Тринчер после выпуска новой песни с Jerry Heil отдыхает, и получает кайф на пляже в Черногории.

Девушка, которая обожает наряжаться, и не раз приходила на светские мероприятия в очень откровенных нарядах, продемонстрировала свои прелести без обработки в редакторе.

Анна Тринчер в голубом бикини соблазнительно покрутилась перед камерой и показала идеальную фигуру и сексуальные ножки. Она снялась в полный рости и засветила упругие бедра и ягодицы на кромке пляжа в Instagram.

"Первая фотка без фотошопа?!? Ну не совсем так… я практически никогда себя не фотошоплю. Какая есть - такая есть! Любите. А вот фильтры, экспозиции, Настройки разные люблю. Так вот на всех этих фото - ничего нет) ни фильтра, ни коррекции - только я и красивенькая природа. Черногория - в самое сердечко!", - пишет девушка.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

"Какая ты у меня красивая", "Фигура", "Анечка ти оооочень красивая", "Шикарная", "Невероятная", "Чудеснейшая девушка", "Лучшая", "Огонь", "Богиня", "Та самая девочка из пинтереста", "Ты бомба", - пишут ей поклонники в комментариях.

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