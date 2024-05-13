Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

Артистка показала свою бурную реакцию в первые минуты после сложной процедуры.

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Анна Тринчер новости - Анне Тринчер сделали операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер в начала мая сообщила, что готовится к операции и очень нервничает, ведь на кону осуществление ее давней мечты. Сегодня артистка сообщила в своем блоге в Instagram, что прошла это испытание.

Речь идет о лазерной коррекции зрения. Проблемы у Тринчер начались давно, и уже многие годы ей приходится носить линзы. Это, конечно, улучшало видимость, но порождало новые неудобства вроде зуда, синдрома "сухого глаза", покраснений и пр.

Сегодня, после двух недель без линз, медицинских обследований и борьбы со страхом, Анна все же прошла процедуру коррекции зрения. "Мечта моей жизни осуществилась! Слезы. От счастья", - написала певица.

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Она опубликовала ролик, на котором, сидя на кушетке в медицинском кабинете, плачет от счастья - теперь Анна Тринчер может видеть мир без дополнительных усилий. Теперь ей предстоит период восстановления, но операцией, судя по ее бурным эмоциям, артистка довольна на все 100%.

Анна Тринчер новости - Анне Тринчер сделали операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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