Анна Седокова сделала пятилетнему сыну тату: "Теперь отращиваем волосы на дреды"

Рисунок на плече Гектора появился, как часть его новогоднего желания.

Анна Седокова сделала татуировку 5-летнему сыну / instagram.com/annasedokova

Украинская певица-предательница Анна Седокова на слезливых рассказах о своей тяжелой судьбе зарабатывает деньги и внимание поклонников. Ее блог в Instagram фонтанирует откровенностью, иногда настолько чрезмерной, что хочется прикрыть глаза рукой.

В погоне за просмотрами и реализуя болезненное желание постоянно находиться в центре внимания, Седокова даже решилась на отчаянный шаг: артистка выполнила новогоднее желание своего 5-летнего сына Гектора, и сделала мальчику татуировку.

Процес и результат попал в Instagram-сторис Седоковой. Теперь на плече Гектора красуется реалистичный черно-белый лев. Следующий пункт в списке желаний мальчика - заплести дреды. Эту перемену в его внешности певица также восприняла благосклонно.

К счастью, у Седоковой хватило ума татуировку для Гектора сделать временной - это оказалась просто реалистичная переводная картинка. Однако про дреды она не пошутила - сын будет отращивать волосы и делать экстравагантную прическу.

О том, исполнила ли Анна третье желание мальчика, 100 долларов, чтобы он стал богатым, Седокова решила почему-то не рассказывать.

Сын Анны Седоковой Гектор исполнил свое новогоднее желание / instagram.com/annasedokova

Напомним, украинская певица Анна Седокова живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию. Она приехала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. Она была одета в кожаный комбинезон. Очевидно, что она хотела похвастаться своими похудевшими формами.

Напомним, ранее Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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