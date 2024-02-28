Анна Кошмал показала фото с мужем и рассказала про ревность в браке

Звезда "Сватов" чувствует себя рядом с избранником в абсолютной безопасности.

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Анна Кошмал рассказала про ревность в отношениях с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал уже семь лет замужем за загадочным мужчиной по имени Иван. Артистка не раскрывает его лица, хотя время от времени делится с поклонниками подробностями их отношений.

Так недавно в своем блоге в Instagram Кошмал призналась, что в их паре нет места для ревности - женщина на все сто процентов уверена в чувствах своего избранника. Поэтому считает ревность попросту бессмысленной.

"Не ревную, нет смысла... Знаю, что он меня ужасно любит", - уверенно заявляет Анна.

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В качестве доказательства своих слов она опубликовала редкое фото с возлюбленным. В кадре мужчина крепко сжимает руку Анны Кошмал, демонстрируя обручальное кольцо. Испытывает ли Иван муки ревности по отношению к своей популярной супруге, актриса уточнять не стала.

Анна Кошмал рассказала про ревность в отношениях с мужем / instagram.com/smorkovkina

Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Ранее популярный украинский актер Алексей Тритенко впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ, и назвал свое воинское звание, в ответ на критику за постоянное ношение военной формы.

Также украинская ведущая Марина Аристова рассказала про измены мужа - скандального экс-депутата Юрия Аристова, с которым она состояла в отношениях 13 лет.

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