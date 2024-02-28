Анна Кошмал показала фото с мужем и рассказала про ревность в браке

Украинская актриса Анна Кошмал уже семь лет замужем за загадочным мужчиной по имени Иван. Артистка не раскрывает его лица, хотя время от времени делится с поклонниками подробностями их отношений.
Так недавно в своем блоге в Instagram Кошмал призналась, что в их паре нет места для ревности - женщина на все сто процентов уверена в чувствах своего избранника. Поэтому считает ревность попросту бессмысленной.
"Не ревную, нет смысла... Знаю, что он меня ужасно любит", - уверенно заявляет Анна.
В качестве доказательства своих слов она опубликовала редкое фото с возлюбленным. В кадре мужчина крепко сжимает руку Анны Кошмал, демонстрируя обручальное кольцо. Испытывает ли Иван муки ревности по отношению к своей популярной супруге, актриса уточнять не стала.
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
Ранее популярный украинский актер Алексей Тритенко впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ, и назвал свое воинское звание, в ответ на критику за постоянное ношение военной формы.
Также украинская ведущая Марина Аристова рассказала про измены мужа - скандального экс-депутата Юрия Аристова, с которым она состояла в отношениях 13 лет.
Другие новости:
- Каменских неожиданно показала романтическое видео с Потапом и странно подписала его
- "Все еще не могу поверить": экс-жена Кличко рассказала, как праздновала 50-летие
- Заселятся ромы: экс Остапчука пообещала устроить веселую жизнь ведущему с новой женой