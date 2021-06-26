Анна Богдан впервые рассказал о реакции бывшего мужа на ее роман с Холостяком

Анна Богдан / Instagram

Победительница Холостяка 11 Анна Богдан покорила сердце Михаила Заливако в крайнем сезоне романтического реалити. Но до сих пор продолжается обсуждение того, что она была раньше замужем за бывшим главой ОП Владимира Зеленского за Андреем Богданом.

В интервью Кате Осадчей Анна Богдан ответила на щеколивые вопросы о своем бывшем.

Девушка ответила, что не знает, что думает Андрей Богдан по поводу ее участия в реалити и нового ее возлюбленного. Анна не поддерживает с ним отношения. Также девушка добавила, что вообще не общается с бывшими.

Фамилию она не меняла потому что это требует изменения кучи документов, но обязательно поменяет после свадьбы.

В свою очередь Михаил Заливако пожаловался, что они чувствуют дискомфорт из-за чрезмерного внимания.

Также мужчина добавил, что согласился на участие в проекте, чтобы найти любовь, а не ради пиара.

Напомним, что полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 26 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.