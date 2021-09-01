Анита Луценко впервые показала мужа и дала его Instagram

Украинская блогер и фитнес тренер Анита Луценко после лет сокрытия своего мужа от общественности показала его на фото.
Знаменитая телеведущая Анита Луценко тщательно скрывала личную жизнь и своего мужа, который не имеет отношения к шоу бизнесу, и всегда предпочитал оставаться вне поля зрения. Но неожиданно девушка после нескольких лет тайн все же показала его в сториз своего Instagram.
"Фемели тим. Будем размешивать крепатуру", - написала она на фото, где с мужем занимается пробежкой
На первом Кадре Луценко и Лозовцов показаны со спины, а на втором фотограф зафиксировал лица бегущих.Читайте такжеАнита Луценко впервые привела своего мужа на светское мероприятии
Теперь известно, что Instagram мужа Луценко - @aleksandr_lozovtsov.
Анита Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу.
С 2011 года была тренером, а потом ведущей шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей, потом покинула проект и занимается карьерой вне шоу.