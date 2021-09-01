Анита Луценко впервые показала мужа и дала его Instagram

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Знаменитая телеведущая Анита Луценко тщательно скрывала личную жизнь и своего мужа, который не имеет отношения к шоу бизнесу, и всегда предпочитал оставаться вне поля зрения. Но неожиданно девушка после нескольких лет тайн все же показала его в сториз своего Instagram.

"Фемели тим. Будем размешивать крепатуру", - написала она на фото, где с мужем занимается пробежкой

На первом Кадре Луценко и Лозовцов показаны со спины, а на втором фотограф зафиксировал лица бегущих.Читайте такжеАнита Луценко впервые привела своего мужа на светское мероприятии

Теперь известно, что Instagram мужа Луценко - @aleksandr_lozovtsov.

Анита Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу.

С 2011 года была тренером, а потом ведущей шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей, потом покинула проект и занимается карьерой вне шоу.