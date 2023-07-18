Ани Лорак устроила неприличные танцы со своим бойфрендом-ловеласом

Лорак в купальнике потрясла телесами на камеру в надежде обратить на себя угасающее внимание поклонников.

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Ани Лорак в купальнике станцевала с Исааком Виджраку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак выбрала деньги страны-агрессора вместо Украины, но поддерживать славу, которая у нее была в рф до полномасштабной войны, ей удается с трудом.

Концерты артистки за последние полтора года можно пересчитать по пальцам, из-за чего она пытается привлечь внимание к себе и своему творчеству "грязными" приемчиками - откровенными нарядами и танцами.

Так, недавно на ее странице в Instagram появилось видео, на котором Лорак в цельном купальнике и на каблуках призывно извивается под музыку. Видно, что артистка все же немного набрала в весе, а на высоком каблуке держится не вполне уверенно.

видео дня

Позже в кадре появился любовник артистки и ее наставник Исаак Виджраку, который стал тереться вокруг нее, обнимать за талию и прижимать к себе. Непристойными танцами Лорак пыталась привлечь внимание к своему новому проекту.

Стоит отметить, что комментарии под видео артистка скрыла.

Смотрите ролик, на котором Ани Лорак в купальнике танцует со своим бойфрендом:

Ранее Ани Лорак заклевали за то, как она "покатала на волнах толстые ляжки" - папарацци поймали певицу-предательницу в не лучшей физической форме во время отдыха на недорогом курорте.

Также огромную волну хейта Лорак вызвала за циничный поступок после ракетной атаки на Киев: общественность возмутило, что она одаривает беженцев в РФ, когда в Украине гибнут дети.

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