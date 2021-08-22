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Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России

22 августа 2021, 10:40

Певица Ани Лорак рассказала о своей украиноязычной песне, которую она записывала в Украине.

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак в июле 2021 года впервые за 7 лет заявила, что записывает песню на украинском языке. Певица объявила это во время очередного посещения Киева, и вызвала неоднозначные эмоции у поклонников.

На российском фестивале Игоря Крутого, который посещают скандальные украинские гастролеры, Ани Лорак рассказала о своей будущей песне, но сделала странное заявление о поклонниках из Украины.

В комментарию российскому журналисту Лорак рассказала о песне из нового альбома, и заявила, что украиноязычная песня должна понравиться "интернациональным" поклонникам, и что в музыке нет национальности. Видео опубликовал телеграм-канал Культурная прачечная.

"Осенью будет полноценный альбом. А также будет песня, особенная для меня лично – она ​​будет на украинском родном языке, на українській рідній мові. И, я думаю, порадует моих интернациональных поклонников, потому что в музыке нет национальности, она звучит от сердца", - рассказала Лорак в комментарии.

Напомним, что Ани Лорак выступила с сольным концертом в Украине в Одессе впервые после 7 лет жизни в России , и извинилась за пророссийскую позицию.

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Вопреки скандалам, которые сопровождались ее последние концерты в Украине, новое выступление прошло без инцидентов и попыток срыва со стороны украинских активистов.

Однако, после этого Лорак отправилась на скандальный фестиваль Новая Волна, где выступила вместе с российскими крымнашистами и любителями Путина.

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