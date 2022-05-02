Анджелина Джоли после Львова навестила детей в Бориславе

Анджелина Джоли посетила деток-беженцев из Луганщины.
Легендарная голливудская актриса, общественный деятель и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли после посещения Львова посетила город Борислав (Львовская область).
Там актриса побывала в учебно-реабилитационном центре "Гармония".
Об этом сообщает Бориславский городской совет.
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"Актриса и ее команда прибыли к детям с подарками и хорошим настроением", - говорится в сообщении.
Джоли пообщалась с воспитанниками учреждения, а также детьми-переселенцами, которые были эвакуированы из Луганщины.
Джоли поддерживала Украину с начала войны
Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.
"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.
Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.
30 апреля Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.
После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.
Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище