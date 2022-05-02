Анджелина Джоли после Львова навестила детей в Бориславе

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли / Reuters, скриншот

Легендарная голливудская актриса, общественный деятель и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли после посещения Львова посетила город Борислав (Львовская область).

Там актриса побывала в учебно-реабилитационном центре "Гармония".

Об этом сообщает Бориславский городской совет.

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"Актриса и ее команда прибыли к детям с подарками и хорошим настроением", - говорится в сообщении.

Джоли пообщалась с воспитанниками учреждения, а также детьми-переселенцами, которые были эвакуированы из Луганщины.

Джоли поддерживала Украину с начала войны

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.

"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.

Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 апреля Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище