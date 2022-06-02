"Андрюша – особенный ребенок": Лобода впервые показала своего крестника

Лобода впервые показала своего крестника / скриншот

Певица Светла Лобода впервые показала своего крестника Андрея.

В Instagram артистка опубликовала видео, на котором она общается с ним на украинском языке пообщалась с мальчиком.

"Меня всегда окружали дети, и я всегда мечтала о большой семье! Моя жизнь стала совершенно другой с момента появления в ней моих девочек Евы и Тильды. Я редко говорю о своей семье, но я безумно к ней привязана", – призналась певица.

Также Светлана отметила, что, как у всех людей, в ее семье есть место и для боли, так и для гордости.

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"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок, и с тех пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо. Каждому ребенку важно ощущать поддержку и безусловное принятие", – заявила она.

Певица отметила, что безумие взрослых не должно отбирать у детей право на счастье.

Читайте такжеСколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу"Мы должны сделать все, чтобы наши дети смогли жить в процветающем мире. Там, где есть любовь, нет места ненависти", – написала она.

Отметим, что в недавнем интервью телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, что Лобода не сразу стала говорить о войне, потому что выезжала из россии. "В первые дни она уезжала из россии. Насколько понимаю, поэтому она не могла сказать, потому что была угроза и ее жизни, и жизни ее семьи", - заявил он.

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