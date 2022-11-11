Андрей Шевченко показал, как сильно изменился его сын Кристиан

Андрей Шевченко и Кристен Пазик поздравили второго сына Кристиана с 16-летием / instagram.com/andriyshevchenko

Украинский спортсмен, тренер и политический деятель Андрей Шевченко вместе с супругой, моделью польского происхождения Кристен Пазик, воспитывает 4 сыновей.

Одному из них, Кристиану, недавно исполнилось 16 лет. В важную дату для каждого подростка, спортсмен обратился к своему ребенку с серьезным, очень взрослым пожеланием.

"Поздравляю с 16-ым днем рождения моего сына Кристиана. Никогда не переставай бороться за то, что ты любишь. Мы любим тебя❤️", - написал Андрей Шевченко на своей странице в Instagram.

Вместе с тем, спортсмен добавил фото, на котором позирует с Крисом. В комментариях отмечают, что Шевченко-младший растет очень привлекательным парнем.

Кристиан Шевченко - второй сын в семье футболиста. Он, как и отец, проявляет способности в спорте: любит гольф и футбол, занимается падл-теннисом. У Криса трое братьев - Джордан (2004 г.р.), Александр (2012 г.р.) и Райдер-Габриэль (2014 г.р.).

Андрей Шевченко с сыном Кристианом / instagram.com/andriyshevchenko

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

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