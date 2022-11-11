Андрей Шевченко показал, как сильно изменился его сын Кристиан

Поклонники спортсмена спорят, на кого Кристиан Шевченко похож больше - на мать-модель или отца-футболиста.
Украинский спортсмен, тренер и политический деятель Андрей Шевченко вместе с супругой, моделью польского происхождения Кристен Пазик, воспитывает 4 сыновей.
Одному из них, Кристиану, недавно исполнилось 16 лет. В важную дату для каждого подростка, спортсмен обратился к своему ребенку с серьезным, очень взрослым пожеланием.
"Поздравляю с 16-ым днем рождения моего сына Кристиана. Никогда не переставай бороться за то, что ты любишь. Мы любим тебя❤️", - написал Андрей Шевченко на своей странице в Instagram.
Вместе с тем, спортсмен добавил фото, на котором позирует с Крисом. В комментариях отмечают, что Шевченко-младший растет очень привлекательным парнем.
Кристиан Шевченко - второй сын в семье футболиста. Он, как и отец, проявляет способности в спорте: любит гольф и футбол, занимается падл-теннисом. У Криса трое братьев - Джордан (2004 г.р.), Александр (2012 г.р.) и Райдер-Габриэль (2014 г.р.).
Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.
Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.
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