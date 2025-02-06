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Андрей Данилко разгромил роспропагандистов за ложь про концерты Верки Сердючки

Анна Подгорная
6 февраля 2025, 14:35
394
Фейк разлетелся по желтым изданиям, но не вытерпел простой проверки.
Андрей Данилко, Инна Белоконь, Верка Сердючка с мамой
Андрей Данилко поймал роспропагандистов на лжи про Верку Сердючку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serduchka_band, instagram.com/v_serduchka

Вкратце:

  • Пропагандисты распустили ложные сведения, дескать Данилко и его команду шантажируют мобилизацией и не выпускают за границу на концерты
  • Музыкант призвал не верить ерунде, которую публикуют росСМИ

Украинскую певицу Верку Сердючку страна-оккупант считала "своей" звездой, поэтому, когда команда артистки во главе с Андреем Данилко с началом полномасштабной войны выразила однозначную проукраинскую позицию, в рф было много возмущения.

Патриотизм украинских артистов не дает стране-агрессору покоя. Поэтому в пропагандистских онлайн-СМИ про Данилко, Сердючку и компанию постоянно появляются всякие небылицы.

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Одной из последних таких "сказок" стал слух, что 51-летнего Андрея Данилко и мужскую часть его бенда не выпускают за границу под страхом мобилизации, деньги за концерты отбирает Офис президента и выступать Верке Сердючке не разрешают. С гиканьем и улюлюканьем это разнеслось по желтым изданиям страны-оккупанта.

Этот фонтан ерунды Андрей Данилко заткнул и достаточно категорично. В своем блоге в Instagram он опубликовал скрин одной из фейковых новостей с призывом не верить пропагандистам, и показал актуальную афишу - уже в марте Верка Сердючка вместе с Инной Адольфовной отправляются в тур по Европе. Стоит отметить, что проблем с турами с 2022 года Данилко и его команда не испытывают - они были не единожды и в Европе, и в Америке.

Данилко и Белоконь
Андрей Данилко поймал роспропагандистов на лжи про Верку Сердючку / instagram.com/v_serduchka

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Кто такой Андрей Данилко?

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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