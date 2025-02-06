Андрей Данилко разгромил роспропагандистов за ложь про концерты Верки Сердючки

Фейк разлетелся по желтым изданиям, но не вытерпел простой проверки.

https://stars.glavred.info/andrey-danilko-razgromil-rospropagandistov-za-lozh-pro-koncerty-verki-serdyuchki-10637294.html Ссылка скопирована

Андрей Данилко поймал роспропагандистов на лжи про Верку Сердючку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serduchka_band, instagram.com/v_serduchka

Вкратце:

Пропагандисты распустили ложные сведения, дескать Данилко и его команду шантажируют мобилизацией и не выпускают за границу на концерты

Музыкант призвал не верить ерунде, которую публикуют росСМИ

Украинскую певицу Верку Сердючку страна-оккупант считала "своей" звездой, поэтому, когда команда артистки во главе с Андреем Данилко с началом полномасштабной войны выразила однозначную проукраинскую позицию, в рф было много возмущения.

Патриотизм украинских артистов не дает стране-агрессору покоя. Поэтому в пропагандистских онлайн-СМИ про Данилко, Сердючку и компанию постоянно появляются всякие небылицы.

видео дня

Одной из последних таких "сказок" стал слух, что 51-летнего Андрея Данилко и мужскую часть его бенда не выпускают за границу под страхом мобилизации, деньги за концерты отбирает Офис президента и выступать Верке Сердючке не разрешают. С гиканьем и улюлюканьем это разнеслось по желтым изданиям страны-оккупанта.

Этот фонтан ерунды Андрей Данилко заткнул и достаточно категорично. В своем блоге в Instagram он опубликовал скрин одной из фейковых новостей с призывом не верить пропагандистам, и показал актуальную афишу - уже в марте Верка Сердючка вместе с Инной Адольфовной отправляются в тур по Европе. Стоит отметить, что проблем с турами с 2022 года Данилко и его команда не испытывают - они были не единожды и в Европе, и в Америке.

Андрей Данилко поймал роспропагандистов на лжи про Верку Сердючку / instagram.com/v_serduchka

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про проблемы в личной жизни Марины Боржемской. Фитнес-тренер не может найти достойного партнера по целому ряду причин, и не знает, как их преодолеть.

Также украинская певица Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном. После ее развода с Константином Меладзе, артистка про любовь говорит редко и с осторожностью.

Читайте также:

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред