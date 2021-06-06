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Анатолий Анатолич рассекретил, какими будут третьи роды его жены

6 июня 2021, 00:19

Украинский телеведущий с женой заговорили о планах на ближайшее будущее.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich/

Зимой знаменитый телеведущий признался, что скоро их семья станет больше еще на одного человека - его жена беременна третий раз. Большая семья вместе с мамой, которая готовится скоро рожать, посетила светское мероприятие, где они пообщались с известной ведущей.

Беременная Катя Осадчая в новом выпуске Світського життя расспросила семью, как они собираются называть ребенка, и где пройдут роды.

Анатолий Анатолич пошутил, что новые роды будут совместны - они уже готовятся, к тому же его жена поняла, что это не стыдно, а очень красиво, и нужен муж поближе.

Также они пошутили, что не советуются с бабушками, как назвать сына, потому что те бы потребовали назвать в честь Олега Винника.

"У нас вариант Роберт. Мне очень нравится. Сокращенно как Робби — Робби Уильямс, мне он очень нравится. Также мне нравится Мартин. Любое имя с фамилией Яцечко странно звучит. Потом у нас Нилс", — рассекретил звезда.

Анатолий Анатолич вместе со своей супругой Юлией Бойко, которая известна под сценическим псевдонимом Юла, объявили о том, что готовятся к третьему ребенку в феврале этого года.

Звездный отец признался в Instagram, что он счастлив и подкрепил публикацию снимком с Майами, где они тогда отдыхали вместе со всей семьей.

У них уже есть две дочки - Алиса и Лолита.

Смотреть онлайн полный выпуск шоу Світське життя можно на сайте 1plus1 video.

Анатолий Анатолич новости шоу бизнеса
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