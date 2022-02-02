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Анатолий Анатолич поведал, как детям получить визу в США

2 февраля 2022, 20:08

Сейчас в американском посольстве проводится не много новых собеседований, и их переносят уже на весну.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич рассказал, как оформить детям визу в США / instagram.com/anatoliyanatolich/

Известный ведущий Анатолий Анатолич объяснил, как можно оформить для детей визу в США. Он часто путешествует в Америку со своей семьей, и для младшего сына тоже сделал документ, поделился в этом вопросе практическими советами.

37-летний шоумен признался в своем Instagram в stories, что получает массу сообщений в личку в сети с расспросами, как же детям получать визу в США.

Также знаменитость добавил в публикации скрин со словами благодарности от подписчика, который воспользовался рекомендациями ведущего и смог получить разрешительные документы на проживание в Штатах для своей семьи.

Ситуация с визами в США

Он отметил, что сейчас в американском посольстве проводится не много новых собеседований, и их переносят уже на весну.

"Есть вариант получить образовательную визу на три года - но это отдельная история. А визу получить на 10 лет пока что сложно, из-за COVID, в первую очередь, сейчас посольство работает в таком режиме", - описал Анатолич общую ситуацию.

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Как детям сделать американскую визу

Но вот для детей с визой, подчеркивает ведущий, проблем нет - главное, чтобы у кого-то у родителей была американская виза, и тогда ребенку документ тоже выдадут без проволочек. Причем даже без собеседований.

Вот что для этого требуется:

"Для этого нужно просто по интернету заполнить бумаги, оплатить взнос, отправить паспорта по почте - и вам вернут паспорта уже с визами для ваших детей", - рассказал Анатолич.

Телеведущий также добавил, что их сын Нил так получил американскую визу, когда ему было 3 недели: "через неделю у него уже был паспорт, и через две недели он еще получил американскую визу".

"Поэтому если у вас есть дети, если у вас есть американская виза, то ваши дети получат ее точно без проблем", - резюмировал Анатолич.

Ранее Главред писал о том, что Анатолия Анатолича обокрали во время отдыха в США. Звезда отправился в отпуска в Майами и взял с собой любимый скейтборд за 180 долларов, однако его из-за нелепой случайности украли бездомные.

По словам ведущего в Instagram-stories, кража произошла на дороге. Во время движения на автомобиле со своей семьей, в машине Анатолича случайно открылся багажник и оттуда выпал скейт, который мгновенно подобрали бездомные.

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