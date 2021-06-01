Американский рэпер Lil Loaded умер при таинственных обстоятельствах

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В США нашли мертвым популярного рэпера Дашона Мориса Робертсона, который выступал под псевдонимом Lil Loaded. Сторонники рэпера уже оплакивают его в социальных сетях.

Как сообщает газета USA TODAY 31 мая со ссылкой на адвоката музыканта и офис судебно-медицинской экспертизы. Рэперу было 20 лет.

Адвокат рэпера Ашкан Мехриари объявил изданию, что причиной смерти стало самоубийство.

"К сожалению, я могу подтвердить, что Робертсон скончался сегодня", — сказал Мехрияри.

Офис судебно-медицинской экспертизы округа Даллас также подтвердил смерть Lil Loaded.

Кто такой Lil Loaded

Американский рэпер и автор песен получил известность летом 2019 года. Тогда он представил трек 6locc 6a6y, который мгновенно заполнил все музыкальные платформы.

Также среди хитов Lil Loaded являются такие известные композиции: Gang Unit и Link Up. Они популярны среди молодежи.

Как сообщали зарубежные СМИ, в ноябре 2020 года Lil Loaded задержали за убийство друга. Это произошло во время съемки музыкального видео. Впоследствии статью переквалифицировали на "убийство по неосторожности". Lil Loaded отпустили под залог.

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