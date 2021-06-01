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Американский рэпер Lil Loaded умер при таинственных обстоятельствах

1 июня 2021, 11:41

Умер 20-летний рэпер Lil Loaded, врачи подозревают самоубийство.

Микрофон
Микрофон / Pixabay

В США нашли мертвым популярного рэпера Дашона Мориса Робертсона, который выступал под псевдонимом Lil Loaded. Сторонники рэпера уже оплакивают его в социальных сетях.

Как сообщает газета USA TODAY 31 мая со ссылкой на адвоката музыканта и офис судебно-медицинской экспертизы. Рэперу было 20 лет.

Адвокат рэпера Ашкан Мехриари объявил изданию, что причиной смерти стало самоубийство.

"К сожалению, я могу подтвердить, что Робертсон скончался сегодня", — сказал Мехрияри.

Офис судебно-медицинской экспертизы округа Даллас также подтвердил смерть Lil Loaded.

Кто такой Lil Loaded

Американский рэпер и автор песен получил известность летом 2019 года. Тогда он представил трек 6locc 6a6y, который мгновенно заполнил все музыкальные платформы.

Также среди хитов Lil Loaded являются такие известные композиции: Gang Unit и Link Up. Они популярны среди молодежи.

Как сообщали зарубежные СМИ, в ноябре 2020 года Lil Loaded задержали за убийство друга. Это произошло во время съемки музыкального видео. Впоследствии статью переквалифицировали на "убийство по неосторожности". Lil Loaded отпустили под залог.

Как ранее сообщал Главред, умер внук знаменитого украинского артиста Олега Филимонова.

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