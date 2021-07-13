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Alyona Alyona ответила украинцам за скандал из-за песни с русским исполнителем

13 июля 2021, 11:30

Украинская певица Alyona Alyona записала совместный трек с группой Каста, и нарвалась на критику от украинцев.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша Alyona Alyona приняла участие в новом проекте группы Каста, которая выступала в оккупированном россиянами Крыму, а потом записала песни с другими артистами, которые поддерживают политику России в отношении Украины.

Сначала во время автограф-сессии рэперша заявляла, что Каста относится к оппозиции, но вероятно, после прочтения комментариев в соцсетях, пообещала прекратить работу с русскими.

В своем Instagram Alyona Alyona отметила, что по ее мнению хейтеры не разобрались в ситуации.

"Сложилось так, что некоторые СМИ и деятели, желающие хайпа, почти через полгода после выхода нашего фита, решили возложить на меня ответственность за отношения Касты с другими артистами (речь идет дело о том, что на альбоме Касты присутствуют Баста и Рем Дига). Я не интересовалась лично кто там что с Кастой еще делает, кто будет на альбоме, даже о Дорне узнала за пару дней до выхода трека. Но не в этом суть. Имея полную картину на руках, я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит - единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным", - заявила певица.Читайте также"Если Моргенштерн в Украине, то мы - на Марсе": в ГПСУ отреагировали на заявление рэпера о въезде в страну

Alyona Alyona
Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official/

Она подчеркнула, что ей приходят десятки предложений сотрудничества, но она если и выбирает кого-то, то работает только на украинском языке, хотя, по ее словам, там были и артисты, которых СБУ признало угрозой безопасности Украины.

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"Забирайте этот свой груз и делайте с ним, что хотите. Горячий уголек, который вы взяли, чтобы кинуть в меня, вас же самих и сожжет", - завершила она свой гневный пост.

Напомним, скандал начался из-за того, что Alyona Alyona записала трек с группой Каста и Иваном Дорном - Врун-Врун.

Украинские блогерры обратили внимание, что певица сотрудничала не только с русскими артистами, которые не признают Крым украинским, но и с Рем Дигга, который ездил снимать клип в ДАП и прославлял русских террористов в ОРДЛО.

Каста в 2015 году ездила в оккупированный русскими Крым с концертами, а Иван Дорн имеет неоднозначную позицию в отношении российской агрессии в Украине - несколько лет назад он назвал захват Россией территорий Украины "ссорой", а украинцев и русских назвал братьями.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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