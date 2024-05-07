Alyona Alyona дерзко ответила на хейт после падения на сцене Евровидения-2024

Конфуз украинской конкурсантки разлетелся по Интернету на мемы.

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Падение alyona alyona на сцене Евровидения - alyona alyona прокомментировала падение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Вчера в Мальме состоялась генеральная репетиция первого полуфинала Евровидения-2024. Во время выступления конкурсантов из Украины рэп-исполнительница alyona alyona упала на сцене.

Момент падения попал на видео и моментально разлетелся по Сети. Артистка зацепилась за кольчужный элемент костюма когда поднималась на сцену. Алена сломала ноготь, получила несколько ссадин на коленях и немного повредила наряд, однако поднялась и продолжила выступать.

Хейтеры дуэта alyona alyona и Jerry Heil тут же накинулись на артистку с гневными комментариями и обидной критикой. Однако боевой настрой украинских конкурсанток это ничуть не снизило.

видео дня

Даже наоборот: alyona alyona и Jerry Heil от души посмеялись с мемов, который были созданы после падения рэперши. "Вы вчера натворили миллион мемов. Мы вчера сидели на генеральной репетиции в грин-руме и просто рвали животы и смеялись до слез от того, какие классные мемы, какие классные видео монтировали украинцы. Спасибо вам, это очень поднимает настроение", - сказала Алена в своем блоге в Instagram.

Она даже показала один из смешных роликов, в котором автор совместил видео ее падения на Евровидении и видео Джерри Хейл, когда она на концерте упала в оркестровую яму. "Еще одна вещь, которая нас объединяет. На репетициях и концертах бывает разное, главное вовремя исправить ситуацию. Падаем, но поднимаемся и идем дальше", - отмечает alyona alyona.

Смотрите видео-мем с падениями alyona alyona и Jerry Heil:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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