Аллегрова запела про ядерное оружие

Певица вышла в своем старом костюме и пела старую песню. Единственное отличие - теперь в песне появились строчки-угрозы.

Ирина Аллегрова / prozvezd.info

Эстрадная российская певица Ирина Аллегрова, которая поддержала войну в Украине и масштабное наступление войск Путина, исполнила новый хит, в котором намекнула на использование ядерного оружия страной-террористом Россией.

Как сообщило пропагандистское издание "Московский комсомолец", Аллегрова выступила на концерте, посвященному 100-летию гражданской авиации. В Кремле певица появилась в знаменитом камзоле, в котором выступает уже на протяжении почти десяти лет. Так же, как и с нарядом, фантазии на новую песню не хватило. Поэтому певица исполнила свою старую композицию "Моя семья", где вместо слова "семья" она вставила "моя страна".

Кроме того, в песне она также начала угрожать применением ядерного оружия.

"Станет через миг пустой золой, кто нарушит моей страны покой", - пела Аллегрова, явно намекая на ядерное оружие. "Есть моя страна: остальное все – быль, остальное все – бред. Все - наживное, все – хлам", - продолжала путинистка.

Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну.

В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

"В сложившейся ситуации я считаю недопустимым проводить запланированные ранее развлекательные мероприятия. Поэтому мной было принято решение об отмене концертов", - заявила путинистка Аллегрова, поскольку война России против Украины продолжается.

Стоит отметит, что Аллегрова одной из первых в российском шоу-бизнесе поддержала вторжение войск Путина в Украину.

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