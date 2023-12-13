Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - росСМИ

В конце октября семейная чета артистов, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, перебрались из Израиля на Кипр. Полтора года Земля Обетованная служила им домом - туда они перебрались в знак несогласия с кровавым режимом Кремля и войной в Украине. Однако им пришлось покинуть насиженное место в связи с военным конфликтом между Израилем и ХАМАС.
Примадонна с семьей осела на Кипре, где у них имелась элитная недвижимость. Но менее чем через месяц артисты приняли решение искать лучшей жизни в Лондоне, сообщают росСМИ.
В конце ноября Пугачева действительно ездила в Великобританию - как оказалось, чтобы устроить 10-летних двойняшек Лизу и Гарри в новую школу и найти жилище. В качестве "запасного аэродрома" в Лондоне в распоряжении артистов имеется особняк среднего внука Примадонны - Дени Байсарова.
Что же заставило Пугачеву и Галкина покинуть Кипр? Предполагается, что для постоянного проживания Примадонне там не подходит климат. К тому же образование для детей будет лучшим на новом месте.
Стоит отметить, что переезд знаменитостей в Лондон плохо вяжется со слухами о том, что они едва сводят концы с концами. Столица Великобритании известная не только высоким уровнем жизни, но и крайне высокими ценами.
Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.
Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
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