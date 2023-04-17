Алла Пугачева едко подколола российскую власть и снялась у "позорного столба"

Несмотря на травлю в стране-оккупанте, Примадонне хватает самоиронии смотреть на это сквозь пальцы.

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Алла Пугачева подшутила над теми, кто организовал ее травлю в рф / instagram.com/alla_orfey

Музыкальный критик Артемй Троицкий присоединился к поздравлениям своей близкой подруги Аллы Пугачевой в День ее рождения - в канун Пасхи Примадонна отметила 74-летие.

Певица, котрую еще совсем не давно носили на руках те, кто в СМИ страны-оккупанта теперь полвает ее грязью, на слухи о себе реагирует с иронией. Более того, по примеру своего мужа-комика Галкина, она всегда готова посмеяться над собой, особенно если шутка хорошая.

А так как шутки в основном вертятся вокруг ее отъезда с семьей в Израиль в знак несогласия с войной в Украине, то остроумем Пугачевой приходится блестать самостоятельно - желтая пресса страны-агрессора фантазией не богата.

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Так Троицкий на своей странице в Twitter поделился весьма едким четверостишием от Аллы Пугачевой, которое он получил в ответ на свое поздравление. "АБП прислала в ответ на поздравление с сегодняшним Днём рождения. С таким текстом: "Нет ничего зазорного/ Встать у столба "позорного":/ Во времена двуличия/ Он придает величия", - написала Примадонна.

К стиху она также добавила фото, на котором она широко улыбается у метафорического позорного столба.

Алла Пугачева подшутила над теми, кто организовал ее травлю в рф / twitter.com/aktroitsky

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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