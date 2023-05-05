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"Алла, как всегда, на высоте": Вайкуле пояснила, зачем Пугачева срочно вернулась в Москву

Дмитрий Видоменко
5 мая 2023, 16:21 обновлено 5 мая, 16:21
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Лайма Вайкуле раскрыла причину, почему ее подруга Алла Пугачева срочно и практически одномоменто улетела в страну-агрессор РФ.
Пугачева, Галкин, Вайкуле
Алла Пугачева, Максим Галкин, Лайма Вайкуле / коллаж фото УНИАН

Легендарная латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала, почему ее не менее легендарная певица Алла Пугачева срочно отправилась в страну-агрессор РФ (откуда она переехала после начала полномасштабной военной агрессии в Украине). Примадонна поехала на похороны своего близкого друга и известного еще с советских времени модельера Валентина Юдашкина, сообщает портал Starhit.

"Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной несколько недель назад. Я сейчас что – не поеду к нему на похороны? Дети останутся, а я должна ехать". Так что Алла, как всегда, на высоте", – говорит Вайкуле.

Причем Вайкуле отчего решила сравнить поездку Пугачевой в Москву с недавним визитом китайского лидера Си Цзиньпиня.

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"Я не отговаривала, потому что считаю, что она права. Это Алла. Когда приезжал из Китая Си Цзиньпин – ничего. Прекрасно. Почему Алла не может? Она не менее важная личность, мне кажется", – подытожила латвийская певица.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. В октябре ему должно было исполниться 60 лет. Когда дизайнеру было 52 года, он обратил внимание на постоянную головную боль, а затем врачи диагностировали у россиянина рак.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

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