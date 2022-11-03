"Алкозависимая любительница бань и мужиков": россияне спустили на землю зарвавшуюся Волочкову

Достижения Анастасии Волочковой стали поводом для смеха у ее поклонников.
Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли в соцсетях. 2 ноября отмечается Всемирный День Балета.
По такому случаю Анастасия Волочкова показала поклонникам раритетные кадры на своей страничке в Instagram.
"Дорогие друзья, сегодня День Балета. Это огромное счастье быть Балериной! И войти в историю русского балета. Я счастлива застать лучшее время, поработать и сотворять с великими мэтрами этого искусства!", - подписала фото балерина.
Поклонники Волочковой не разделили ее радость. Многие из них рассказали, чего на самом деле добилась одиозная знаменитость.
"В историю вы не войдете - вы не великая балерина, а скорее любитель. Прославились только благодаря скандалам, а не балета. Дети, не связанные с балетом прекрасно знают о Мае Плисецкой, а о вас нет. Какой истории интересны ваши суды и голая задница!? Вы просто Волочкова - скандалистка, алкозависимая любительница бань и мужиков без разбора. Увы, но это всё что о вас знает молодежь", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
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