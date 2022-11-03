"Алкозависимая любительница бань и мужиков": россияне спустили на землю зарвавшуюся Волочкову

Россияне спустили на землю зарвавшуюся Волочкову / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли в соцсетях. 2 ноября отмечается Всемирный День Балета.

По такому случаю Анастасия Волочкова показала поклонникам раритетные кадры на своей страничке в Instagram.

"Дорогие друзья, сегодня День Балета. Это огромное счастье быть Балериной! И войти в историю русского балета. Я счастлива застать лучшее время, поработать и сотворять с великими мэтрами этого искусства!", - подписала фото балерина.

Поклонники Волочковой не разделили ее радость. Многие из них рассказали, чего на самом деле добилась одиозная знаменитость.

Анастасия Волочкова / скриншот

Анастасия Волочкова / скриншот

"В историю вы не войдете - вы не великая балерина, а скорее любитель. Прославились только благодаря скандалам, а не балета. Дети, не связанные с балетом прекрасно знают о Мае Плисецкой, а о вас нет. Какой истории интересны ваши суды и голая задница!? Вы просто Волочкова - скандалистка, алкозависимая любительница бань и мужиков без разбора. Увы, но это всё что о вас знает молодежь", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой: