Alina Pash сделала гневное заявление о своем визите в Крым

Алина Паш на Евровидении / УНИАН

Победительница национального отбора на Евровидение 2022 певица Алина Паш, которая будет представлять Украину на конкурсе в Турине, заявила, что на самом деле в 2015 году она не летала из Москвы в Крым.

Как Паш заявила в интервью Кате Осадчей, которое выйдет совсем скоро, она ездила в Крым на автобусе.

По словам Алины Паш общество ее неправильно поняло из-за того, что она написала гневный пост о российских авиалиниях, по неосторожности добавив к нему геолокацию Ялты.

"И сложилось такое впечатление, будто я туда летела. Я не знала на тот момент, что эта вот (ерунда - Главред) будет так выглядеть. Все нужные доказательства, справки есть у Суспільного. То есть я не нарушала закон", – сказала артистка.

Осадчая напомнила, что в 2015 году она задавала прямой вопрос о перелете Алины Паш в Крым через Москву, на который она ответила, что полет действительно был. А это противоречит условиям отбора на Евровидение.

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Сейчас же певица утверждает, что она сказала о поездке в общем: "Тогда я много летала и ездила. Я сказала в общем".

"Мне так хочется, чтобы этот поток грязи уже закончился", – добавила исполнительница.

Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

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