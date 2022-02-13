Alina Pash сделала гневное заявление о своем визите в Крым

По словам Алины Паш общество ее неправильно поняло из-за того, что она написала гневный пост.
Победительница национального отбора на Евровидение 2022 певица Алина Паш, которая будет представлять Украину на конкурсе в Турине, заявила, что на самом деле в 2015 году она не летала из Москвы в Крым.
Как Паш заявила в интервью Кате Осадчей, которое выйдет совсем скоро, она ездила в Крым на автобусе.
По словам Алины Паш общество ее неправильно поняло из-за того, что она написала гневный пост о российских авиалиниях, по неосторожности добавив к нему геолокацию Ялты.
"И сложилось такое впечатление, будто я туда летела. Я не знала на тот момент, что эта вот (ерунда - Главред) будет так выглядеть. Все нужные доказательства, справки есть у Суспільного. То есть я не нарушала закон", – сказала артистка.
Осадчая напомнила, что в 2015 году она задавала прямой вопрос о перелете Алины Паш в Крым через Москву, на который она ответила, что полет действительно был. А это противоречит условиям отбора на Евровидение.
Сейчас же певица утверждает, что она сказала о поездке в общем: "Тогда я много летала и ездила. Я сказала в общем".
"Мне так хочется, чтобы этот поток грязи уже закончился", – добавила исполнительница.
Скандал на Евровидении с Alina Pash
Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.
Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.
Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".
В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.
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