Александра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / instagram.com/komarovmir/

В Украине 30 мая выходит 4 выпуск шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", и журналист уже рассказал, что они покажут тот отпуск с женами, где они отдыхали на "украинских Мальдивах".

Александра Кучеренко впервые рассказала о работе мужа, и как она приняла участие в его шоу. Девушка заинтриговала историей в Instagram о том, как Дима ее "вытащил" на такой отдых.

"Три дня, шесть чемоданов, километры безлюдного пляжа и миллион незабываемых эмоций от наших приключений на острове Джарылгач!⠀Впервые я попала туда, когда в прошлом году отправилась в тур по Херсонской области. И ахнула от красоты! Голубая вода, приятный чистый песок, дикая флора и фауна вокруг... Поверить не могла, что всё это у нас, в Украине. И решила для себя непременно вернуться в это необыкновенное место снова, но уже с палаткой", - вспоминает она.Читайте такжеДима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет

"Желание сбылось уже через месяц) Дима Комаров просто в один вечер спросил: "А поедем на Мальдивы? Украинские?))" И мы, вместе с Сашей Дмитриевым, его женой и дочкой, отправились на остров Джа, чтобы создать там свой рай на берегу Чёрного моря. Скажу сразу, одна бы я там точно не выжила - это был мой первый опыт с палаткой так надолго в диких условиях)) Синяки, порезы, укусы насекомых - всё это проходит, а впечатления остаются на всю жизнь. Такое горящее небо, когда звёзды несколько раз срываются прямо на глазах, я не видела больше нигде! Дельфин в двух метрах от тебя! Ужин у моря, который мы сами приготовили и сервировали!", - с восхищением пишет она.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / instagram.com/aakucherenko/

К чему нужно быть готовым, отправляясь на необитаемый остров, как романтичный отдых может легко стать экстремальным и какой он – отпуск на "украинских Мальдивах", – смотрите в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" 30 мая в 10.50 на "1+1".

Также смотреть шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.