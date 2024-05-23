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Александр Усик снимется в голливудском кино со "Скалой" Джонсоном

Анна Подгорная
23 мая 2024, 17:03
209
Украинского чемпиона ожидает новая победа мирового уровня.
Александр Усик, Дуэйн Джонсон
Александр Усик новости - Усик сыграет в биографической драме с Дуэйном Джонсоном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, ua.depositphotos.com

После завоевания титулов абсолютного чемпиона мира по боксу и лучшего боксера мира в карьере украинского боксера Александра Усика начался новый этап - покорение Голливуда. Спортсмену предложили роль в автобиографической драме "Smashing Machine" ("Крушащая машина"). Об этом сообщает популярный киноресурс IMDb.

Фильм будет посвящен жизни и карьере бойца UFC Марка Керра. Его на экране воплотит популярный голливудский актер Дуэйн 'Скала' Джонсон.

Александру Усику досталась роль украинского профессионального кикбоксера и чемпиона мира по кикбоксингу по версии IAKSA Игоря Вовчанчина. В жизни Керр и Вовчанчин провели два боя, оба из которых выиграл украинец. Предполагается, что лента выйдет на экраны уже в 2025 году.

видео дня

Стоит отметить, что "Крушащая машина" - не первая работа Александра Усика в кино. Боксер принимал участие в украинских проектах - "Правило боя" (камео), "Папаченко" и др.

Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Что такое IMDb?

Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более чем 6.5 миллионах кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также свыше 10.5 миллионов статей про личностей, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссеров, актеров, сценаристов и т.д.

Голливуд - последние новости:

Ранее иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Его жертвы утверждают, что им якобы на тот момент было меньше 18 лет.

Также в СМИ попало фото обрюзглого и заплывшего Тома Круза. 61-летнюю голливудскую звезду застукали папарацци во время отдыха на пляже Форментор на Майорке в Испании.

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