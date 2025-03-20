Александр Пономарев показал, как выглядит его дочь от Алены Мозговой

Александр Пономарев тепло обратился к дочери.

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Александр Пономарев поздравил дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

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Александр Пономарев показал фото дочери Евгении

Певец оставил ей трепетное послание

Украинский известный певец Александр Пономарев и его бывшая жена – продюсер Алена Мозговая – поздравили свою общую дочь Евгению с днем рождения.

На своих страницах в Instagram знаменитости показали редкие снимки дочери и написали поздравления.

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Певец опубликовал коллаж, на котором есть фото Евгении в разном возрасте, чем показал, как же она повзрослела.

"У моей дочери Евгении сегодня день рождения! Люблю тебя и желаю Божьей опеки, мудрости и любви! Многая и благая лета, доченька!" – написал Пономарев.

Александр Пономарев с дочерью Евгенией / фото: скрин instagram.com, Александр Пономарев

А Мозговая также сделала публикацию и поделилась архивными снимками дочери.

"Мое прекрасное солнышко, моя принцесса Евгения, моя красавица, люблю тебя сильно-сильно, безусловно и абсолютно! Будь счастлива – это самое главное! Цем! Очень соскучилась", — отметила продюсер.

Алена Мозговая с дочерью Евгенией / фото: скрин instagram.com, Алена Мозговая

Напомним, Александр и Алена прожили в браке 10 лет, но после развода бывшие супруги не общаются.

"Он отец моего ребенка. Теплоту и дружеские отношения можно сохранить, если они есть, в природе своей существуют. Но там их и не было", - говорила Мозговая, а также призналась, что в их семье был абьюз со стороны певца.

Александр Пономарев / инфографика: Главред

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Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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