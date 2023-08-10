Актриса из РФ, которая снималась в Украине, собралась отправлять сыновей убивать украинцев

У артистки есть три сына и она не боится, что они могут погибнуть на войне.

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Наталья Антонова не вылазила в свое время из Киева, а теперь призывает убивать / Коллаж Главред, фото Instagram/n.antonova

Российская актриса Наталья Антонова, которая снялась в множестве украинских сериалах и кино, рассказала о том, что отправит своего сына на войну, которую развязал террорист Путин в Украине.

Как рассказала она в эфире пропагандистского шоу, слабослышащему террористу Борису Корчевникову, ее старший 25-летний сын не боялся мобилизации и был готов идти убивать мирных граждан Украины, пишет Стархит.

"Он мне сказал: "Мам, когда придет повестка, я пойду. Младшие сыновья ответили: "Брат, мы тебя уважаем". Поначалу я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей — защитников Родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной", — выдала артистка свои промытые пропагандой умозаключения.

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Она также поделилась информацией о том, что перестала общаться с некоторыми украинскими актерами и режиссерами из Киева, ведь их соцсети "наполнены агрессией".

Наталья Антонова с потенциальным убийцей украинцев / Фото Instagram/n.antonova

"Хотя очень горько, ведь есть режиссеры, с которыми мы делали по несколько работ в Киеве. Мы занимаемся мирной профессией, аполитичной, если можно так сказать", - говорит актриса, поддерживая решение своего сына идти на территорию соседнего мирного государства убивать.

Напомним, ранее путинистка, любительница убийств и смертей мирного населения, российская телеведущая Лера Кудрявцева внезапно решила, что она имеет право говорить гадости о своих российских коллегах, которые не поддержали войну и кражу украинских территорий.

Ранее российская актриса Кристина Бабушкина стала фигуранткой сразу двух уголовных дел - за хранение наркотических веществ и нападения на сотрудника полиции.

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