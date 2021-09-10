Аделина Дели покорила фантазию упругими формами и показала сочную ягоду

Аделина Дели / instagram.com/adelina.deli/

Модель и танцовщица, Аделина Дели, которая начинала на подтанцовке у Насти Каменских, участница шоу Танцы со звездами 2020 и 2019 поделилась новыми красочными кадрами с отпуска.

19-летняя Аделина Дели часто демонстрирует откровенные фото или видео, и не стесняется баловать подписчиков в соцсетях совершенными формами своего тела, которые она поддерживает диетой и постоянными упражнениями.

В этот раз после того, как она записала в сториз Instagram свой тверкинг, Аделина поразила поклонников другими своими прелестями. Девушка засветила аппетитную грудь в крошечном бикини, и со вкусом съела сочный инжир.

"Привет", - подписала она ролик, добавив эмоджи сердечка и довольного человечка.

Поклонники точно оценили ее соблазнительные кадры и ракурсы, а также написали много комплиментов, как делают всегда под всеми постами, но их сможет увидеть только сама Аделина.

По правилам Instagram только автор сториз читает отзывы на него - они приходят как сообщения.

Ранее Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием.