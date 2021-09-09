Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием

Настя Каменских / Instagram

Певица NK часто хвастается спортивной фигурой, которую тщательно бережет и поддерживает занятиями в спортзале и правильным питанием. Несмотря на гастроли и выступления, девушка придерживается диеты и правил питания, так что может удивить шикарной внешностью.

В сториз Instagram Настя Каменских призналась, что отправилась отдыхать, и уже поделилась аппетитным селфи перед походом на пляж.

Девушка сделала "губки бантиком" и засветила в крошечном купальнике шикарную грудь и упругие ягодицы.

"Довольная морда, что на море", - написала она на фото.

Как поклонники оценили откровенное фото своей любимой кумирши, неизвестно, потому что по правилам Instagram, ответы на сториз приходят в виде личных сообщений, которые видит только автор и фанат.

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