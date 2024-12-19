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"Абсолютно бездарной": украинский известный ведущий публично размазал Камалию

Элина Чигис
19 декабря 2024, 22:47
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Вячеслав Соломко высказал свое мнение о творчестве певицы.
Камалия
Вячеслав Соломко о Камалии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Читайте подробно:

  • Вячеслав Соломко высказался об украинском шоу-бизнесе
  • Ведущий не в восторге от певицы Камалии

Украинский известный ведущий Вячеслав Соломко рассказал, что думает об украинской певице Камалии.

В интервью для "Люкс ФМ" Вячеслав отметил, что его раздражает творчество звезды.

"Знаешь меня кто раздражает? Меня раздражает весь украинский шоу-бизнес, который в лицо улыбается певице Камалии, абсолютно бездарной, чтобы попасть на мероприятия, которые она организует. Все идут, все знают по поводу ее таланта и участия ее в шоу-бизнесе, но никто это в глаза ей не говорит", – отметил Соломко.

Также Вячеслав не скрыл, что он первый, кто об этом говорит, хотя и будут последствия.

Смотрите видео интервью Вячеслава Соломко:

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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