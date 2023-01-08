74-летняя Мэй Маск показала всему миру свое лицо без макияжа: "Я не посмела!"

Модель стала иконой стиля задолго до того, как вошла в элегантный возраст, и остается ею даже в собственной постели.

Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа / instagram.com/mayemusk

74-летняя канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог и писательница Мэй Маск служит вдохновением для сотен тысяч людей по всему миру, ведь своим примером она доказывает, что возраст не имеет значения, когда молода твоя душа.

В то время как значительно более молодые селебритис не показываются даже на выездах за покупками без полного макияжа, чтобы случайно не стать добычей недобросовестных папарацци в неприглядном виде, мама Илона Маска беззастенчиво публикует собственные снимки без мейкапа.

Недавно на ее странице в Instagram появилось фото, ответственность за которое Маск возложила на своего песика ДельРея.

На снимке Мэй в компании своего питомца лежит в кровати и смотрит телевизор. Модель одета в светлую пижаму, волосы аккуратно расчесаны и уложены крупной волной, а на ее лице - ни капли косметики.

"Смотрим телевизор. ДельРей обнял меня лапками за шею, так что я не могла пошевельнуться. Я не посмела!" - подписала уютный снимок Мэй Маск.

Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа / instagram.com/mayemusk

Ранее жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса, британская актриса и модель Эмма Хеминг, показала редкие кадры совместного отдыха с Крепким орешком на заре их отношений.

Также солист легендарной группы Aerosmith Стивен Тайлер получил обвинение и судебный иск по делу о сексуальном насилии и абьюзе над девочкой-подростком в 70-ых годах.

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