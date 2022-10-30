74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в купальнике в 20 лет

Мама Илона Маска работает моделью более 50-ти лет, и все еще хранит красоту и изысканность, которая сделала ее звездой.
74-летняя канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог, писательница Мэй Маск в своем элегантном возрасте стала героиней нового выпуска престижного издания. В съемках Мэй принимала участие в купальниках, и фотографии были опубликованы без ретуши.
Маск здраво относится к своему телу и возрасту, а модельную карьеру, которую начала, едва став совершеннолетней, она не прерывала даже на время беременности, а родила она троих детей, включая миллиардера Илона Маска.
На своей странице в Instagram Мэй рассказала, что ее фотографии в бикини были использованы для создания календаря. Это событие привело ее к воспоминаниям о ее первой профессиональной съемке аналогичного характера.
Модель решила поделиться снимками 50-летней давности, в которых она также позирует в различных купальниках. "В 1969 году я снялась для своего первого календаря. К сожалению, нет фото, так как их было трудно найти. Вот несколько фотографий в купальниках, когда мне было 20. Сейчас, в 74 года, это мой второй календарь. Пора!" - подписала снимки Мэй Маск с хэштегами "не сдавайся", "не бывает слишком старых" и "круто быть 74-летней".
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