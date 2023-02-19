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67-летняя глава клана Кардашьян-Дженнер обручилась с бойфрендом

19 февраля 2023, 19:11
Избранник Крис Дженнер младше нее на четверть века и является ровесником Ким Кардашьян.
Крис Дженнер, Кори Гэмбл
Крис Дженнер и Кори Гэмбл обручились - СМИ / instagram.com/krisjenner

Американская светская львица, продюсер и бизнеследи Крис Дженнер является главой известного клана Кардашьян-Дженнер - Крис вырастила и воспитала шестерых детей, которые являются успешными инфлюэнсерами и значительными фигурами современной популярной культуры.

При этом Дженнер-старшая не забывает и о личном счастье. С 2014 года 67-летняя Крис встречается с Кори Гэмблом, ведущим и бизнесменом, который младше нее на 25 лет. Недавно пара подогрела слухи, что они планируют узаконить свои отношения.

На странице Крис в Instagram появился снимок ее с Кори рук, причем на безымянном пальце Дженнер красовалось колечко с россыпью бриллиантов. Никаких коментариев светская львица давать не стала, однако ее семья профессионально умеет держать интригу.

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Если кольцо на пальце Дженнер и впрям окажется обручальным, то брак с Гэмблом для нее будет третьим.

Первым мужем (с 1978 по 1991 годы) Крис был адвокат Роберт Кардашьян. От этого союза родились Кортни, Ким, Хлои и Роберт-младший. Затем, с 1991 по 2015 год, она была замужем за спортсменом Брюсом (Кэйтлин) Дженнер. От него Крис родила Кендалл и Кайли.

Крис Дженнер, Кори Гэмбл
Крис Дженнер и Кори Гэмбл обручились - СМИ / instagram.com/krisjenner

Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.

Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.

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