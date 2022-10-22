Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

Кардашьян / Instagram

66-летняя мама звездного семейства Кардашьян Крис Дженнер обязательно оставит своим знаменитым детям отличное наследство, но один предмет, который они получат, будет совершенно бесценен, пишет Page Six.

Мама шестерых детей рассказала о своем предсмертном желании в эпизоде программы "Кардашьяны" на этой неделе, сказав, что хочет, чтобы ее прах превратился в украшения для ее детей.

После того, как Крис перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, ее дочь Ким Кардашьян попросила врачей сохранить удаленные части кости.

"Ким попросила доктора сохранить ей мои кости, чтобы она могла делать из них украшения", — сказала Крис во время телефонного разговора со своей дочерью Кайли Дженнер.

Но Кайли сочла эту идею "странной" и "жуткой". Другая ее дочь Хлоя согласилась, что идея странная, то в целом поддержала ее.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода, которая недавно дала откровенное интервью относительно войны и своей патриотической позиции, поделилась интересным фото.

В частности, на своей странице в Instagram, Лобода опубликовала свой лук 2020-го года. На фото она была в обтягивающем комбинезоне черно-бордового цвета с анималистическим принтом. Рядом она приставила снимок американской звезды и светской львицы Ким Кардашьян, в точно таком же комбинезоне. Свой лук Кардашьян примерила в этом, 2022-м году.

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