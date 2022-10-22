УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

22 октября 2022, 01:30

Все случилось после операции на суставе. Дочери попросили сохранить кости матери, чтобы сделать украшения.

Кардашьян
Кардашьян / Instagram

66-летняя мама звездного семейства Кардашьян Крис Дженнер обязательно оставит своим знаменитым детям отличное наследство, но один предмет, который они получат, будет совершенно бесценен, пишет Page Six.

Мама шестерых детей рассказала о своем предсмертном желании в эпизоде программы "Кардашьяны" на этой неделе, сказав, что хочет, чтобы ее прах превратился в украшения для ее детей.

После того, как Крис перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, ее дочь Ким Кардашьян попросила врачей сохранить удаленные части кости.

"Ким попросила доктора сохранить ей мои кости, чтобы она могла делать из них украшения", — сказала Крис во время телефонного разговора со своей дочерью Кайли Дженнер.

Но Кайли сочла эту идею "странной" и "жуткой". Другая ее дочь Хлоя согласилась, что идея странная, то в целом поддержала ее.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода, которая недавно дала откровенное интервью относительно войны и своей патриотической позиции, поделилась интересным фото.

В частности, на своей странице в Instagram, Лобода опубликовала свой лук 2020-го года. На фото она была в обтягивающем комбинезоне черно-бордового цвета с анималистическим принтом. Рядом она приставила снимок американской звезды и светской львицы Ким Кардашьян, в точно таком же комбинезоне. Свой лук Кардашьян примерила в этом, 2022-м году.

Вас также может заинтересовать:

Ким Кардашьян-Уэст
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:30

Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

01:10

Дикие морозы -30: синоптики рассказали, какой будет зима в УкраинеВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасностьВидео

21 октября, пятница
23:59

Директор Моисеева обругал его брата в ответ на обвинения в смерти певца

23:31

Военный эксперт рассказал о том, как оккупанты бегут из ХерсонаВидео

Реклама
23:10

Аким Галимов. Как Путин повторяет карибский конфликтВидеоблоги

23:05

Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушкеВидео

23:05

"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях светаВидео

23:00

Ничему не научился: ВСУ уничтожили оккупанта, который после плена в Украине снова вернулся воевать

22:51

Многие знакомые похоронены в братской могиле: украинская актриса рассказала о друзьях из МариуполяВидео

22:36

Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс

22:30

Логистика россиян будет разрушена: Селезнев заявил, что Путин не решится взорвать Каховскую ГЭСВидео

21:57

В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов: учили оккупантов запускать "шахидов"Видео

21:35

НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцамВидео

21:31

В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – ДаниловВидео

21:05

Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины

21:00

"До Гааги не протянет": Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

20:51

Остались четверо детей и беременная жена: ВСУ ликвидировали российского врача-"добровольца"Видео

20:25

Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробностиВидео

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – РезниковВидео

Реклама
20:10

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

20:09

Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл планВидео

20:00

Россия рано радуется: Тарас Загородний – об отставке Лиз Трасс

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандистВидео

19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

Реклама
16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

15:23

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

15:04

Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мостуВидео

14:55

"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из УкраиныВидео

14:46

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять