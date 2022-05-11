57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов

Маша Распутина удивила поклонников/ Instagram

Российские стареющие звезды изо всех сил стараются сохранить свою красоту и молодость. Недавно своим новым образом удивила 66-летняя Лариса Долина, которая решила быть похожей на 17-летнюю девушку.

Эстафету перехватила певица Маша Распутина, которая была популярна в 90-е, в частности своим дуэтом с путинистом Филиппом Киркоровым.

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На своей странице в Instagram певица поделилась снимком, который вызвал бурю эмоций у подписчиков. Мало того, что от той Распутиной, которую мы все видели 20 лет назад мало что осталось, так она еще и показала довольно откровенный лук. Фоловеры посчитали, что для своего возраста певица выглядит глупо и неприлично.

Некоторые комментаторы остались в восторге от образа Распутиной, в то время как другие, упрекнули певицу, что в "старости в таком виде ходить неприлично".

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