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55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке глянца без макияжа

11 февраля 2023, 09:41
Актриса призналась, что очень любит себя натуральную и не стесняется показывать это.
Памела Андерсон
Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson

Американская модель и актриса, 55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке журнала WWD без макияжа.

Оказалось, что звезда Playboy снялась для обложки журнала в тиаре бренда Fred Leighton, украшенной бриллиантами. Сама актриса рассказала, что она любит свое изображение без макияжа.

"Мне нравится видеть мои веснушки. Я люблю, когда мои волосы не уложены. Мне нравится свежее лицо, а не всевозможные инъекции — они на меня не действуют", — отметила она.

55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке глянца без макияжа
Памела Андерсон, фото wwd.com

"Каждый день я просыпаюсь немного счастливее", — говорит она. "Я чувствую, что это такое чувство облегчения, и я так благодарна за поддержку и любовь. Я девчонка, но как-то пропала без вести. Каждый раз, когда я в отношениях, я обычно полностью сосредотачиваюсь на этом и на своих детях, так что это так мило — я просто чувствую, что я просто свободный дух, блуждающий по планете, просто натыкающийся на людей, получающий эти замечательные разговоры, и это прекрасно", откровенно поделилась актриса.

После пяти браков она впервые за долгое время одинока и считает, что смогла по-настоящему рассказать свою собственную историю.

Напомним, ранее стало известно, что Памела Андерсон относится к своей привлекательности неоднозначно - неприкрытая сексуальность сделала ее знаменитой на весь мир, но принесла также немало страданий.

Сейчас все, что делает Андерсон, она пытается делать с акцентом на ее душу и глубокий внутренний мир, не брезгуя, впрочем, использовать свою репутацию секс-символа.

Так в рамках рекламной кампании ее мемуаров под названием "С любовью, Памела" она снялась для легендарного журнала Interview и дала обширное интервью. Первые кадры уже появились на официальной странице глянца в Instagram.

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Памела Андерсон
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