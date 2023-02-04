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Если бы Рапунцель стала звездой Playboy: Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в стиле 90-ых

4 февраля 2023, 01:30
Андерсон выпускает откровенные мемуары, оголяет душу, поэтому и тело ее вновь предстало на всеобщее обозрение.
Памела Андерсон
Памела Андерсон снялась для Interview Magazine обнаженной / instagram.com/pamelaanderson

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон относится к своей привлекательности неоднозначно - неприкрытая сексуальность сделала ее знаменитой на весь мир, но принесла также немало страданий.

Сейчас все, что делает Андресон, она пытается делать с акцентом на ее душу и глубокий внутренний мир, не брезгуя, впрочем, использовать свою репутацию секс-символа.

Так в рамках рекламной кампании ее мемуаров под названием "С любовью, Памела" она снялась для легендарного журнала Interview и дала обширное интервью. Первые кадры уже появились на официальной странице глянца в Instagram.

На одном из снимков актриса предстала в карикатурном образе на себя саму формата 90-ых годов, когда она активно снималась ню для многих популярных изданий. Настроение конца ХХ века передает все - от размытого освещения, до старомодного диванчика, на котором и расположилась Пэм.

Она на снимке позирует лежа на животе абсолютно обнаженной. Из одежды на ней лишь босоножки-стрипы на высокой платформе. Голое тело модели прикрывают бесконечно длинные белокурые волосы.

Эпатажное фото Памелы Андерсон можно увидеть здесь.

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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